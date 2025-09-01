Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Tips

Tomi Airbursh Berikan Kiat Memilih Cat Mobil yang Baik

Senin, 01 September 2025 – 17:14 WIB
Salah satu pemilik bengkel Tomi Airbursh, Tomy Gunawan memberikan kiat dalam memiliki bahan cat yang baik untuk mobil. Foto: Tomi Airbrush

jpnn.com, JAKARTA - Pemilihan warna cat mobil sangat berpengaruh pada kecantikan kendaraan tersebut.

Jika warna sudah sesuai dengan keinginan maka akan menjadi kebangaan bagi pemiliknya.

Namun, masih banyak pemilik mobil yang masih kesulitan saat memiliki dan jenis cat mobil yang baik untuk kendaraannya.

Salah satu airbrusher profesional Indonesia, Tomy Gunawan memberikan kiat dalam memiliki bahan cat yang baik untuk mobil.

Dia menyarankan agar memiliki cat mobil memiliki kandungan PU atau Polyurethane.

Sebab, banyak bengkel pengecetan kendaraan sudah menggunakan cat tersebut.

"Cat jenis ini tergolong berkualitas. Biasanya selain di otomotif, cat jenis ini juga banyak dipakai untuk pengecatan furnitur," kata Tomy dalam siaran persnya, Senin (1/9).

Penggawa bengkel Tomi Airbrush itu mengaku cat PU memiliki keunggulan seperti daya tahan yang kuat, tahan goresan, benturan, dan cuaca.

