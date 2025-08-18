Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Tommy Kurniawan Ingatkan Jangan Ada Isu Perbankan yang Ganggu Iklim Investasi

Senin, 18 Agustus 2025 – 11:36 WIB
Tommy Kurniawan Ingatkan Jangan Ada Isu Perbankan yang Ganggu Iklim Investasi - JPNN.COM
Anggota Komisi XI DPR Tommy Kurniawan. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus anggota DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan mengingatkan agar pernyataan publik terkait dunia perbankan tidak menimbulkan kegaduhan, mengingat kondisi investasi Indonesia saat ini sedang dalam tren positif.

Tommy menanggapi pernyataan ekonom UGM Sasmito Hadinegoro yang mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil alih 51 persen saham BCA terkait skandal BLBI.

Menurut Tommy, isu tersebut justru berpotensi merusak kepercayaan investor. Saat ini, berdasarkan data, realisasi investasi mencapai Rp 465,2 triliun, tumbuh 15,9 persen dibanding periode sebelumnya.

Baca Juga:

"Iklim investasi sedang bagus di tengah situasi global yang serba tidak pasti. Jadi jangan sampai diganggu dengan isu sensitif perbankan,” ujar Tommy, Senin (18/8).

Anggota Komisi XI DPR dari Dapil Jabar V Kabupaten Bogor, ini menilai dorongan untuk mengambil alih saham mayoritas BCA tidak jelas maksud dan tujuannya.

“Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan ini mengganggu iklim investasi negara yang sedang bagus ini,” tegas legislator yang akrab disapa Tomkur itu.

Baca Juga:

Tommy menambahkan, pengamat sebaiknya tidak mengaitkan persoalan lama seperti BLBI dengan bank swasta.

Pemerintah, kata dia, sudah memahami permasalahan tersebut dan melakukan komunikasi dengan pemegang saham terkait.

Anggota DPR RI Tommy Kurniawan meminta agar pernyataan publik soal perbankan tak ganggu stabilitas investasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tommy Kurniawan  perbankan  investasi  BLBI 
BERITA TOMMY KURNIAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp