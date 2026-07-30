Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Toni Firmansyah Ungkap Alasan Persebaya Surabaya Belum Boleh Berpuas Diri

Kamis, 30 Juli 2026 – 15:01 WIB
Toni Firmansyah Ungkap Alasan Persebaya Surabaya Belum Boleh Berpuas Diri - JPNN.COM
Gelandang Persebaya Surabaya Toni Firmansyah (jersei putih) saat pertandingan melawan PSMS Medan di Piala Presiden 2026. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya sudah memastikan tempat di semifinal Piala Presiden 2026.

Namun, hasil itu belum membuat Toni Firmansyah merasa Green Force sudah tampil tanpa cela.

Gelandang berusia 21 tahun tersebut menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan meski Persebaya baru saja menaklukkan PSMS Medan 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

Kemenangan Belum Cukup

Toni menyebut kemenangan dan clean sheet menjadi modal positif.

Meski begitu, dia berharap Persebaya tidak cepat puas dengan hasil yang sudah diraih.

"Kami bersyukur bisa menang dan kembali mencatat clean sheet. Namun, masih banyak kekurangan yang harus kami evaluasi agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya," ujarnya.

Baca Juga:

Fokus Menatap Laga Berikutnya

Menurut Toni, kondisi seluruh pemain juga terus membaik setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi.

"Secara kondisi, seluruh pemain dalam keadaan baik. Proses pemulihan berjalan lancar dan kami berharap semua pemain siap menghadapi laga selanjutnya," katanya.

Persebaya tampil impresif di Piala Presiden 2026, tetapi Toni Firmansyah menegaskan Green Force belum sempurna. Kekurangan apa yang dimaksud?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  Persebaya Surabaya  Toni Firmansyah  Piala Presiden 2026 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp