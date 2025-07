Tony Wenas Raih ASEAN Lifetime Achievement Award dari APRN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menerima penghargaan ASEAN Lifetime Achievement Award dari ASEAN Public Relations Network (APRN).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi Tony Wenas dalam memajukan kepemimpinan yang bertanggung jawab, pemberdayaan masyarakat, serta komunikasi yang etis dan strategis selama lebih dari tiga dekade.

Simbol Kepemimpinan Visioner dan Komunikasi Inklusif

Di bawah kepemimpinan Tony Wenas, PT Freeport Indonesia dinilai telah mengalami transformasi besar dalam aspek keberlanjutan, inklusi sosial, dan reputasi korporasi. Saat ini, lebih dari 40% tenaga kerja Freeport berasal dari masyarakat asli Papua—capaian yang menunjukkan komitmen nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia lokal. Perusahaan juga tercatat aktif berinvestasi dalam pendidikan, layanan kesehatan, serta inisiatif pengurangan emisi karbon melalui inovasi teknologi berkelanjutan.

“Komunikasi bukan sekadar alat, tetapi jembatan untuk membangun kepercayaan, memperkuat kemitraan, dan menjaga reputasi jangka panjang,” ujar Tony Wenas dalam sambutannya.

Pandangan ini selaras dengan nilai-nilai kepemimpinan yang beliau pegang teguh: Safety, Integrity, Commitment, Respect, dan Excellence.

Bagian dari ASEAN Malaysian Chairmanship 2025

Penganugerahan menjadi bagian dari rangkaian resmi ASEAN Malaysian Chairmanship 2025, yang tahun ini mengusung tema “Share ASEAN Future 2045: One Identity, One Vision, One Mission.”