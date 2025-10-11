Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Top Corporate Award 2025, Ukur Kekuatan Brand dan Kinerja Emiten di Indonesia

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 19:44 WIB
Top Corporate Award 2025, Ukur Kekuatan Brand dan Kinerja Emiten di Indonesia - JPNN.COM
Infobrand.id bersama Tras N Co Indonesia kembali menggelar ajang penghargaan Top Corporate Award 2025 dan Top Executive Award 2025. Foto: Tim Infobrand.id

jpnn.com, JAKARTA - Infobrand.id bersama Tras N Co Indonesia kembali menggelar ajang penghargaan Top Corporate Award 2025 dan Top Executive Award 2025. 

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan publik dan pemimpin korporasi yang berkinerja unggul dan berkelanjutan. 

CEO Infobrand.id, Susilowati Ningsih menjelaskan penghargaan tersebut diberikan kepada emiten yang berhasil membangun corporate brand dan kinerja keuangan yang positif. 

Baca Juga:

Sementara itu, Top Executive Award 2025 diketahui sebagai penghargaan bagi para direktur utama yang berhasil meningkatkan awareness, revenue, profit, dan dividen perusahaan.

"Penghargaan ini menjadi simbol prestise sekaligus alat strategis untuk memperkuat kredibilitas perusahaan di mata publik," ujar Susilowati dalam acara Award Ceremony yang diselenggarakan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (7/10).

CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo menambahkan kinerja perusahaan emiten menjadi indikator penting bagi investor dan publik.

Baca Juga:

Tidak hanya dari sisi harga saham, tetapi juga dari strategi bisnis, pencapaian finansial, dan kekuatan corporate brand.

Penentuan peraih penghargaan dilakukan melalui serangkaian riset dan penilaian menggunakan Top Corporate Indeks 2025 dan Top Executive Indeks 2025.

Ajang penghargaan Top Corporate Award 2025 dan Top Executive Award 2025, mengukur kekuatan merek dan kinerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Top Corporate Award 2025  Penghargaan  Emiten  INFOBRAND.ID  TRAS N CO Indonesia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp