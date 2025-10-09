Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Top Halal Award 2025, Bangun Kepercayaan Identitas Merek Halal Indonesia

Kamis, 09 Oktober 2025 – 13:15 WIB
Top Halal Award 2025, Bangun Kepercayaan Identitas Merek Halal Indonesia - JPNN.COM
IHATEC Marketing Research kembali menggelar Top Halal Award 2025 bertema Building Authentic Halal Brands to Capture the Muslim Market. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia tengah menegaskan dirinya sebagai kekuatan baru dalam industri halal global.

Melalui ajang Top Halal Award 2025, semangat membangun merek halal yang autentik, berintegritas, dan berdaya saing kembali digaungkan.

Lebih dari sekadar penghargaan, acara ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara riset, kebijakan, dan inovasi untuk menjadikan halal sebagai identitas bangsa sekaligus keunggulan kompetitif Indonesia di pasar dunia.

Baca Juga:

IHATEC Marketing Research kembali menggelar Top Halal Award 2025 bertema “Building Authentic Halal Brands to Capture the Muslim Market”.

Penyerahan pengharagaan kepada sejumlah 47 brand diselenggarakan pada Rabu, 8 Oktober 2025 di Ballroom 1 Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Ini menjadi momentum apresiasi bagi merek-merek terbaik yang berhasil meraih posisi teratas sebagai pilihan konsumen milenial Indonesia.

Baca Juga:

Di tengah pesatnya pertumbuhan industri halal global, Indonesia kini tampil sebagai salah satu panggung utama persaingan merek halal dunia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, konsumen Indonesia tidak lagi sekadar menuntut produk bersertifikat halal, tetapi juga menginginkan merek yang benar-benar konsisten menjalankan prinsip halalan thayyiban.

Melalui ajang Top Halal Award 2025, semangat membangun merek halal yang autentik, berintegritas, dan berdaya saing kembali digaungkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Top Halal Award  Top Halal Award 2025  BPJPH  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  Produk Halal 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp