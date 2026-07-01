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JPNN.com - Ekonomi - Properti

Top! PANI Raih Predikat Best Managed Real Estate Company-Indonesia dari FinanceAsia Hong Kong

Rabu, 01 Juli 2026 – 13:34 WIB
Top! PANI Raih Predikat Best Managed Real Estate Company-Indonesia dari FinanceAsia Hong Kong - JPNN.COM
Komisaris PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) Steven Kusumo menerima predikat Best Managed Real Estate Company Indonesia dalam FinanceAsia Awards 2026 di Hong Kong, Kamis (25/6/2026). Dalam ajang bergengsi itu, PANI juga meraih penghargaan Gold Award dari publikasi keuangan dan pasar modal terkemuka di Asia Pasifik tersebut. Foto: PANI

jpnn.com, HONG KONG - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk atau PANI meraih predikat Best Managed Real Estate Company Indonesia pada ajang FinanceAsia Awards 2026.

Pengakuan bergengsi dari publikasi keuangan dan pasar modal terkemuka di Asia Pasifik itu datang saat PANI terus mengembangkan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) sebagai kota mandiri modern di pesisir utara Jakarta hingga Banten.

PANI juga menerima Gold Award dalam kategori pengelolaan perusahaan properti terbaik untuk pasar Indonesia.

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Komisaris PANI Steven Kusumo hadir langsung dalam penyerahan penghargaan tersebut di Hotel Conrad, Hong Kong, pada 25 Juni 2026.

FinanceAsia menggunakan proses seleksi yang melibatkan investor institusional, analis keuangan aktif, dan panel ahli. Penilaian itu mencakup perilaku korporasi dan performa perusahaan publik dalam 12 bulan terakhir.

Artinya, penghargaan tersebut bukan hanya berkaitan dengan proyek fisik yang dibangun perusahaan. Penilaian juga menyentuh aspek tata kelola, strategi bisnis, dan kepercayaan pasar terhadap manajemen perusahaan.

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Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma mengatakan pengakuan tersebut menjadi motivasi bagi perseroannya untuk terus beradaptasi dengan dinamika industri dan pasar modal.

“Di tengah dinamika pasar modal saat ini, penilaian para investor dan analisis keuangan melalui FinanceAsia merupakan motivasi kuat untuk PANI menjadi perusahaan yang lebih adaptif dan berorientasi perkembangan berkelanjutan,” ujar Sugianto Kusuma.

PANI meraih penghargaan Best Managed Real Estate Company-Indonesia dari FinanceAsia Hong Kong.

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TAGS   PANI  FinanceAsia Awards 2026  PIK2  Best Managed Real Estate Company 
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