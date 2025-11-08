Close Banner Apps JPNN.com
Top Skor Absen di Arema FC Vs Persija Sore Ini

Sabtu, 08 November 2025 – 12:35 WIB
Top Skor Absen di Arema FC Vs Persija Sore Ini - JPNN.COM
Mesin gol Arema FC Dalberto Luan. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - MALANG - Kabar buruk datang dari dapur Arema FC menjelang tim berjuluk Singo Edan itu menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-12 Super League, di Kanjuruhan, Sabtu (8/11) sore WIB.

Di saat bakal menghadapi ujian berat -meladeni Persija, Arema malah kehilangan pemain bintangnya, yakni Dalberto Luan.

Dalberto merupakan andalan dalam urusan mencetak gol. Sejauh ini mengoleksi sepuluh gol, untuk sementara memimpin daftar top skor.

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengakui persiapan tim berjalan dalam waktu yang sangat sempit. Sehingga persiapan tidak terlalu banyak, hanya tiga hari setelah datang dari Padang.

“Semoga bisa kasih Aremania senang. Mungkin ada yang enggak main, tetapi ada juga yang sudah bisa main,” kata pelatih asal Brasil itu.

Dia tidak membantah bahwa absennya Dalberto akan mengubah gaya permainan Arema FC.

“Karena dari Padang waktu recovery sedikit, jadi, kerasa sedikit capek, dan ada cedera itu, jadi, saya nggak bisa menyiapkan dia dan masih ada beberapa pemain nggak bisa main karena cedera dan lelah,” ujar Marcos Santos.

Absennya Dalberto membuka peluang bagi pemain pelapis untuk unjuk kemampuan.

Arema FC tak bisa diperkuat salah satu pemain utamanya saat menjamu Persija Jakarta sore ini.

TAGS   Arema FC vs Persija  Dalberto  Arema FC  Persija  Super League 
