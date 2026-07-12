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JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Topan Bavi Landa China, 2.800 Lebih Penerbangan di Berbagai Kota Dibatalkan

Minggu, 12 Juli 2026 – 15:55 WIB
Topan Bavi Landa China, 2.800 Lebih Penerbangan di Berbagai Kota Dibatalkan - JPNN.COM
Ilustrasi topan. /ANTARA/Anadolu/py. (Anadolu)

jpnn.com, ISTANBUL - Ribuan penerbangan di sejumlah wilayah China dibatalkan serentak pada Minggu menyusul cuaca ekstrem yang dipicu oleh pergerakan Topan Bavi.

Menurut data dari platform analitik perjalanan Umetrip yang dikutip oleh media nasional Global Times, maskapai penerbangan domestik terpaksa membatalkan lebih dari 2.800 jadwal penerbangan yang seharusnya beroperasi pada hari Minggu tersebut.

Ribuan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda berdampak pada perjalanan masyarakat ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya.

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Sejumlah bandara di provinsi Fujian, Zhejiang, Hainan, dan kawasan otonomi Guangxi Zhuang juga melaporkan pembatalan penerbangan berskala besar.

Hujan badai turut mengakibatkan pembatalan penerbangan besar-besaran di Bandara Internasional Ibu Kota Beijing dan Bandara Internasional Daxing Beijing, dua bandara utama di China utara.

Topan Bavi, yang merupakan topan kesembilan tahun ini, melanda Zhejiang di China timur pada Sabtu, sehingga mengakibatkan hujan deras di China selatan dan China timur.

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Ramalan cuaca menyebutkan hujan deras akan melanda semakin banyak daerah pada Minggu.

Adapun 45 bandara, termasuk bandara di Shanghai, Hangzhou, dan Changzhou di Provinsi Jiangsu, telah menerbitkan peringatan badai petir.

Ribuan penerbangan di sejumlah wilayah China dibatalkan serentak pada Minggu menyusul cuaca ekstrem yang dipicu oleh pergerakan Topan Bavi.

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TAGS   Topan Bavi  China  topan  Cuaca Ekstrem  badai  penerbangan 

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