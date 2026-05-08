Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Topang PDB hingga 1 Persen, Industri AMDK Menunggu Keberpihakan Negara

Jumat, 08 Mei 2026 – 23:38 WIB
Topang PDB hingga 1 Persen, Industri AMDK Menunggu Keberpihakan Negara - JPNN.COM
Ilustrasi industri AMDK. Foto: dok Aqua

jpnn.com, JAKARTA - Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus memperkukuh posisinya sebagai salah satu tulang punggung manufaktur nonmigas Indonesia.

Saat ini, kontribusi sektor AMDK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat telah melampaui angka satu persen, tepatnya sebesar 1,04 persen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa sektor ini memiliki peran vital dalam ekosistem industri makanan dan minuman.

Baca Juga:

Berdasarkan data Kemenperin, industri AMDK saat ini didukung oleh lebih dari 700 pabrik di seluruh Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 47 miliar liter per tahun

"Sektor ini menyerap sekitar 46.000 tenaga kerja langsung," ujar Agus Gumiwang dalam keterangan resminya. Ia juga menambahkan bahwa tingkat utilisasi pabrik AMDK nasional tergolong stabil dan efisien karena berada di atas angka 70 persen.

Meski menunjukkan statistik yang impresif, industri ini kini berada di persimpangan jalan akibat tekanan berlapis.

Baca Juga:

Selain gejolak ekonomi global yang memengaruhi rantai pasok, dinamika kebijakan domestik juga menjadi tantangan bagi para pelaku usaha untuk mempertahankan pertumbuhan.

Stabilitas industri ini dianggap krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat posisinya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak industri pengolahan nonmigas.

Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus memperkukuh posisinya sebagai salah satu tulang punggung manufaktur nonmigas Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Industri AMDK  Iklim Industri AMDK  Industri Air Minum Dalam Kemasan  AMDK 
BERITA INDUSTRI AMDK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp