JPNN.com - Ekonomi - Makro

Topi 8% Menkeu Purbaya Simbol Optimisme Ekonomi Era Prabowo

Kamis, 30 Oktober 2025 – 03:20 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom

jpnn.com, JAKARTA - Topi dengan tulisan "8 %" yang dikenakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perbincangan hangat.

Topi tersebut ternyata sengaja dikenakan Menkeu sebagai simbol optimisme dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aksi Menkeu Purbaya mengenakan topi 8% ini diyakini sebagai bentuk dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang menjadi ambisi Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang saat ini berada di kisaran 5 persen, menjadi 8 persen pada tahun 2027-2028 mendatang.

Menkeu Purbaya terlihat mengenakan topi tersebut saat menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kehutanan (Menhut) terkait penguatan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan.

Momen tersebut diunggah melalui akun Instagram resmi Menkeu Purbaya, yang kemudian memicu berbagai komentar dan reaksi dari warganet.

Dalam keterangan unggahannya, Menkeu disebut mengapresiasi pengelolaan hutan di Indonesia yang dinilai semakin baik.

Diharapkan dengan adanya MoU ini, kedua kementerian dapat meningkatkan kolaborasi dan menciptakan solusi yang lebih cepat, terutama dalam menjaga sumber daya alam Indonesia.

