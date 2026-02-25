Toprak, Bintang Superbike yang Masih Kebingungan di MotoGP

jpnn.com - Menjelang debutnya di MotoGP, Toprak Razgatlioglu justru dihadapkan pada kenyataan yang tak mudah: rasa percaya diri yang belum sepenuhnya terbangun.

Bukan soal kecepatan semata, melainkan keyakinan terhadap ban depan yang masih terasa asing baginya.

Pembalap Turki itu akan memulai petualangan barunya bersama Pramac Yamaha pada seri pembuka MotoGP Thailand akhir pekan ini.

Baca Juga: Toprak Razgatlioglu Pengin Merasakan Jatuh di MotoGP

Namun, hasil uji coba pramusim di Buriram belum memberi sinyal positif.

Dia finis nyaris paling belakang, terpaut lebih dari dua detik dari waktu tercepat—indikasi jelas bahwa proses adaptasi masih jauh dari kata selesai.

Masalah utamanya ada pada ban depan Michelin yang digunakan di MotoGP.

Toprak, yang selama ini dikenal agresif saat pengereman di World Superbike, kini justru merasa ragu saat motor mulai direbahkan.

Pengereman bukan persoalan besar, tetapi saat menikung dia mengaku belum memahami batas cengkeraman ban.