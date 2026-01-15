Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Toprak Razgatlioglu Diramal Bersinar di MotoGP 2026, Apa Alasannya?

Kamis, 15 Januari 2026 – 06:35 WIB
Toprak Razgatlioglu Diramal Bersinar di MotoGP 2026, Apa Alasannya? - JPNN.COM
Toprak Razgatlioglu (kiri) saat perkenalan dengan Pramac Racing untuk MotoGP 2026. Foto: Instagram/Pramacracing.

jpnn.com - Musim debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026 diyakini tidak akan berjalan biasa-biasa saja.

Kenan Sofuoglu selaku manajer Toprak optimistis pembalap asal Turki itu mampu bersaing di barisan depan dan mencicipi podium.

Keyakinan tersebut disampaikan Sofuoglu saat menghadiri acara peluncuran tim Prima Pramac Yamaha yang digelar di Siena, Italia.

Baca Juga:

Dia menilai kualitas dan pengalaman Toprak di World Superbike menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan baru di MotoGP.

"Saya melihat peluang Toprak untuk naik podium itu sangat terbuka," ucap Sofouglu.

MotoGP 2026 sendiri akan resmi dimulai di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 1 Maret mendatang.

Baca Juga:

Kehadiran Toprak langsung menjadi salah satu magnet perhatian mengingat statusnya sebagai juara dunia World Superbike tiga kali.

Meski demikian, Sofuoglu menyadari bahwa peralihan dari Superbike ke MotoGP bukan perkara mudah.

Musim debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026 diyakini tidak akan berjalan biasa-biasa saja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Toprak Razgatlioglu  MotoGP 2026  Pramac racing 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp