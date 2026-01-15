Toprak Razgatlioglu Diramal Bersinar di MotoGP 2026, Apa Alasannya?

Kamis, 15 Januari 2026 – 06:35 WIB

jpnn.com - Musim debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026 diyakini tidak akan berjalan biasa-biasa saja.

Kenan Sofuoglu selaku manajer Toprak optimistis pembalap asal Turki itu mampu bersaing di barisan depan dan mencicipi podium.

Keyakinan tersebut disampaikan Sofuoglu saat menghadiri acara peluncuran tim Prima Pramac Yamaha yang digelar di Siena, Italia.

Baca Juga: Niat Jorge Martin Cabut dari Aprilia MotoGP Didukung Toprak Razgatlioglu

Dia menilai kualitas dan pengalaman Toprak di World Superbike menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan baru di MotoGP.

"Saya melihat peluang Toprak untuk naik podium itu sangat terbuka," ucap Sofouglu.

MotoGP 2026 sendiri akan resmi dimulai di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 1 Maret mendatang.

Baca Juga: Toprak Razgatlioglu Kembali Tercepat di Superpole WSBK Mandalika 2023

Kehadiran Toprak langsung menjadi salah satu magnet perhatian mengingat statusnya sebagai juara dunia World Superbike tiga kali.

Meski demikian, Sofuoglu menyadari bahwa peralihan dari Superbike ke MotoGP bukan perkara mudah.