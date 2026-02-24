Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Toprak Razgatlioglu Pengin Merasakan Jatuh di MotoGP

Selasa, 24 Februari 2026 – 08:48 WIB
Toprak Razgatlioglu Pengin Merasakan Jatuh di MotoGP - JPNN.COM
Pembalap Pramac Yamaha MotoGP Toprak Razgatlioglu. Foto: Lilian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - BURIRAM - Pembalap Pramac Yamaha MotoGP Toprak Razgatlioglu mengaku belum bisa sepenuhnya percaya kepada ban depan Michelin.

Dia bahkan sempat terpikir perlu jatuh dahulu untuk lebih memahami batas kemampuannya di MotoGP.

Juara Dunia Superbike -tiga kali, itu akan melakoni debut balap MotoGP-nya akhir pekan ini di seri pertama MotoGP 2026, MotoGP Thailand di Buriram.

Toprak masih harus banyak belajar tentang mesin Yamaha MotoGP, setelah fase pramusim yang berat.

Pembalap Turki itu mengakhiri tes Buriram akhir pekan lalu di posisi kedua dari belakang dan tertinggal lebih dari dua detik dari waktu tercepat.

Selama tes Buriram, Razgatlioglu banyak mengambil kesempatan untuk mengikuti rekan setimnya di Pramac, Jack Miller, untuk mencoba memahami di mana ia tertinggal.

Toprak mengatakan masalah terbesarnya adalah kurangnya kepercayaan pada ban depan, karena ia tidak dapat mengandalkannya sebanyak yang bisa dilakukan oleh pembalap lain.

“Saat mengikuti Jack, saya terkejut, karena saya kehilangan banyak waktu di tikungan pertama, sektor pertama secara umum,” katanya.

TAGS   MotoGP Thailand  MotoGP  MotoGP 2026  Toprak 
