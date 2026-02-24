Topup.id Sebagai Solusi Top Up Gaming Terpercaya di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Industri e-sports dan gaming di Indonesia terus mengalami lonjakan pesat. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, risiko penipuan dan transaksi ilegal masih menjadi momok bagi para gamer.

Menjawab tantangan tersebut, topup.id secara resmi mengumumkan peluncurannya hari ini sebagai platform penyedia layanan top up game dan produk digital yang mengutamakan keamanan, kecepatan, dan legalitas.

topup.id hadir dengan misi memberikan ketenangan pikiran (peace of mind) bagi para gamer. Sebagai platform official, setiap transaksi di topup.id terjamin legalitasnya, sehingga pengguna tidak perlu khawatir akan risiko banned akun yang sering terjadi akibat penggunaan layanan ilegal.

"Kami memahami bahwa bagi seorang gamer, akun adalah aset yang sangat berharga. Itulah mengapa topup.id hadir dengan sistem yang terintegrasi langsung dengan penyedia layanan game resmi," ujar Country Director topup.id Fitur Unggulan Topup.id Agung Dwi Sandi.

Untuk bersaing di pasar digital Indonesia, topup.id membawa sejumlah keunggulan kompetitif:

Proses Kilat 24/7: Sistem otomatis yang memastikan diamond, UC, atau point masuk ke akun pengguna dalam hitungan detik setelah pembayaran terverifikasi.

Metode Pembayaran Terlengkap: Mendukung berbagai pilihan mulai dari E-wallet (Dana, OVO, GoPay, QRIS), Transfer Bank, hingga gerai retail.

Harga Kompetitif: Penawaran harga yang transparan tanpa biaya tersembunyi.