JPNN.com - Otomotif - Motor

Tornado Naked Twin 550: Senjata Baru Benelli di Kelas Menengah

Kamis, 08 Januari 2026 – 09:05 WIB
Tornado Naked Twin 550: Senjata Baru Benelli di Kelas Menengah
All-new Benelli TNT 550. Foto: benelli

jpnn.com - Benelli kembali memperluas portofolio motor kelas menengahnya. Kali ini, sorotan utama tertuju pada kehadiran Tornado Naked Twin 550.

Sebuah motor naked (tanpa jubah) terbaru yang dipersiapkan untuk mengisi pasar Eropa awal tahun ini.

Bersamaan dengan itu, Benelli juga memperkenalkan generasi terbaru motor petualangnya, TRK 602 X, sebagai penerus TRK 502.

Tornado Naked Twin 550 menjadi wajah baru Benelli di segmen motor sport menengah.

Motor mengusung mesin parallel-twin 554 cc yang menghasilkan tenaga 55 bhp pada 8.250 rpm dan torsi puncak 39,8 lb.ft di 5.500 rpm untuk versi full A-licence.

Selain itu, tersedia pula varian ramah lisensi A2 dengan tenaga dibatasi hingga 47 bhp.

Guna menopang karakter sporty, Benelli membekali Tornado Naked Twin 550 dengan rangka teralis baja dan suspensi yang sepenuhnya dapat disetel.

Di depan terpasang fork upside-down 41 mm, sementara bagian belakang menggunakan monoshock dengan pengaturan preload dan rebound.



