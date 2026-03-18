Toshiba Microwave 4-in-1: Solusi Memasak Praktis Tanpa Mengorbankan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ritme hidup yang kian padat, urusan memasak kerap jadi tantangan tersendiri bagi banyak keluarga, terutama menjaga tren gaya hidup sehat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Toshiba menghadirkan inovasi microwave 4-in-1 bergaya Japandi dalam balutan warna Fuji White.

Tak sekadar alat memasak, perangkat dirancang sebagai elemen estetis yang menyatu dengan dapur modern lewat sentuhan desain minimalis—bersih, simpel, dan tetap hangat.

Dari sisi fungsi, microwave 4-in-1 itu menawarkan empat metode memasak dalam satu alat: air fry, steam, grill, dan baking.

Artinya, pengguna bisa lebih fleksibel mengolah berbagai menu tanpa perlu banyak peralatan tambahan.

“Microwave ini dirancang sebagai perangkat 4-in-1 yang memungkinkan berbagai metode memasak dalam satu alat,” ujar Edgar Ong dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Fitur Air Fry memungkinkan makanan tetap renyah dengan penggunaan minyak yang lebih minim, sementara Steam membantu mengukus bahan seperti sayur dan ikan agar tetap segar dan bernutrisi.

Pada hidangan panggang, fitur Grill memastikan kematangan merata dengan tekstur luar yang garing dan bagian dalam tetap juicy.