Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Toshiba Nature Pure Series, Kulkas Berkapasitas Jumbo 711 Liter

Jumat, 29 Agustus 2025 – 22:31 WIB
Toshiba Nature Pure Series, Kulkas Berkapasitas Jumbo 711 Liter - JPNN.COM
Kulkas Toshiba Nature Pure. Foto: toshiba

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab kebutuhan keluarga akan solusi penyimpanan belanjaan yang lebih optimal di Kulkas.

Toshiba meluncurkan kulkas terbaru Nature Pure Series dengan kapasitas jumbo, 711 liter.

Bayangkan, kebutuhan belanja keluarga untuk dua minggu bisa langsung tersimpan rapi di satu tempat.

Baca Juga:

Mulai dari buah, sayur, daging, hingga minuman untuk pesta keluarga semuanya muat tanpa perlu dipadatkan.

“Kami memahami tantangan banyak keluarga Indonesia yang sering menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan makanan."

"Kehadiran kulkas ini sekaligus memperkuat komitmen Toshiba untuk selalu menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar Product Manager Refrigerator Toshiba Lifestyle Indonesia, Puput Chandra Erlinda, melalui keterangannya, Jumat (29/8).

Baca Juga:

Tak hanya soal ruang ekstra, kulkas baru itu juga punya teknologi PureAIR dan PureAIR Turbo yang mampu mensterilkan udara hingga 99,99%.

Jadi, bau menyengat dari makanan khas seperti rendang, bahkan durian, bisa hilang seketika.

Toshiba meluncurkan kulkas terbaru Nature Pure Series dengan kapasitas jumbo, 711 liter.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Toshiba  kulkas toshiba  Toshiba Nature Pure Series  kulkas jumbo Toshiba 
BERITA TOSHIBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp