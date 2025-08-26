Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Total 15 Orang Ditangkap Kasus Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank

Selasa, 26 Agustus 2025 – 18:46 WIB
Total 15 Orang Ditangkap Kasus Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 15 orang ditangkap terkait kasus penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pelaku tersebut bertambah karena hingga Kamis (21/8), petugas baru menangkap delapan orang, yakni empat orang penculik dan empat orang aktor intelektual kasus tersebut.

"Ada 15 orang yang sudah ditangkap. Sebanyak enam orang oleh Sub Direktorat Reserse Mobile (Subdit Resmob). Sisanya oleh Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras)," kata Ade Ary, Selasa.

Kendati jumlah pelaku yang ditangkap bertambah, Ade Ary belum membeberkan peran dari tujuh orang lainnya lantaran masih didalami.

"Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang ditangkap. Si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C dan lain sebagainya," katanya. 

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat aktor utama penculikan dan pembunuhan kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta berinisial MIP (37) yang jasadnya ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (21/8).

"Kami menangkap empat orang aktor intelektual pelaku penculikan dan atau pembunuhan kacab," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim.

Keempat pelaku tersebut berinisial C, DH, YJ dan AA yang ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda-beda.

Apa peran para tersangka dan pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan kacab bank di Jakarta?

