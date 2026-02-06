Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Totalitas Berkarier, Karina Icha Terbangkan Coach dari Jakarta ke Makassar

Jumat, 06 Februari 2026 – 11:16 WIB
Totalitas Berkarier, Karina Icha Terbangkan Coach dari Jakarta ke Makassar - JPNN.COM
Aktris Karina Icha. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Karina Icha menunjukkan keseriusannya menekuni dunia akting dengan mendatangkan pelatih akting dari Jakarta ke Makassar.

Hal itu dia lakukan saat masih bekerja sebagai pegawai pemerintahan demi mewujudkan mimpinya berkarier di industri hiburan.

Karina mengungkapkan ketertarikannya pada dunia seni peran bermula saat pandemi Covid-19.

Baca Juga:

"Dahulu aku merasa kok yang aku jalani begini-begini saja. Bosan dan pengin coba hal baru," ungkap Karina, kepada awak media di Jakarta, baru-baru ini.

Keinginan tersebut kemudian diwujudkan dengan mencari pelatih akting yang tepat.

“Aku ketemu salah satu acting coach di Jakarta, terus aku terbangin itu coach ke Makassar selama sebulan,” katanya.

Baca Juga:

Selama mengikuti pelatihan akting, Karina mengaku menjalani proses belajar secara intensif tanpa sepengetahuan keluarga.

“Pulang kerja aku mampir ke hotel tempat coach menginap, setiap hari, dan orang rumah pun tidak tahu kegiatanku,” tuturnya.

Karina Icha netakt mendatangkan coach dari Jakarta ke Makassar demi mengasah kemampuan aktingnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Karina Icha  Akting  dunia hiburan  Film Lintrik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp