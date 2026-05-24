Totalitas Desta demi Perankan Dono di 'Warkop DKI Viralin Dong'

jpnn.com - Presenter cum aktor Desta Mahendra memerankan tokoh Dono dalam film terbarunya Warkop DKI: Viralin Dong! produksi Falcon Pictures.

Pesohor yang juga dikenal sebagai komedian itu menunjukkan totalitasnya dalam memerankan Dono Warkop di film yang disutradarai Herwin Novianto tersebut.

Demi peran itu, Desta menggunakan gigi palsu agar mukanya mirip dengan wajah Dono. Namun, ikhtiarnya memakai gigi palsu itu bukannya tanpa risiko.

Pria 49 tahun itu mengaku merasa tak nyaman saat awal menggunakan gigi palsu, bahkan membuatnya sariawan.

"Sakit banget itu pertama sariawan-sariawan, kalau enggak biasa (pakai gigi palsu, red)," ujar Desta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5).

Walakin, tuntutan pesan memaksa Desta bertahan dengan gigi palsu. Lama-kelamaan pun dia terbiasa.

"Lama-lama terbiasa, gue tidak copot lagi, bahkan gue copot pada saat makan doang," imbuhnya.

Menurut Desta, dirinya tidak menggunakan make-up prostetik atau semacamnya demi mendapatkan tampilan yang mirip dengan Dono Warkop.