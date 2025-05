TOTO Hadirkan Instalasi The Creative Color Escape di ARCH:ID 2025

jpnn.com, TANGSEL - PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) menghadirkan instalasi interaktif bertajuk The Creative Color Escape dalam ajang pameran arsitektur ARCH:ID 2025 yang digelar di ICE BSD City pada 8–11 Mei 2025.

Instalasi ini merupakan hasil kolaborasi TOTO dengan studio interior desain Gondo & Jules.

Melalui instalasi tersebut, TOTO mengusung konsep kamar mandi sebagai ruang personal yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mampu menjadi sumber ketenangan dan inspirasi kreatif.

Pendekatan yang digunakan menekankan aspek emosional dan sensori dalam desain ruang.

Presiden Direktur PT Surya Toto Indonesia, Hanafi Atmadiredja, mengatakan bahwa pihaknya ingin mengajak masyarakat untuk melihat kamar mandi dari sudut pandang baru.

“Kami ingin mengajak masyarakat untuk melihat kamar mandi sebagai ruang yang dapat memengaruhi suasana hati dan menumbuhkan ide-ide kreatif,” ujar Hanafi, dalam keteerangannya, Minggu (11/5).

Instalasi The Creative Color Escape terdiri dari empat zona tematik yang menghadirkan pengalaman visual dan emosional melalui permainan warna dan atmosfer.

Zona-zona tersebut adalah The Timeless Blue, The Red Drama, The Green Labyrinth, dan The Flavors of Yellow.