Toton Caribo Merayakan Semangat Para Pejuang Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Setelah mencuri perhatian lewat warna musik khas Indonesia Timur, Toton Caribo kembali menghadirkan karya terbaru yang berjudul ‘CEO (Menyala Queen)’.

Menurutnya, lagu tersebut menjadi bentuk apresiasi untuk orang-orang yang tetap kuat, bekerja keras, dan terus berjalan meski hidup penuh tantangan.

Di bawah naungan Megah Music, label milik Sony Music Entertainment Indonesia, Toton Caribo menghadirkan lagu dengan nuansa yang catchy, ringan, namun tetap dekat dengan realita kehidupan sehari-hari.

Dibalut lirik yang jenaka, santai, dan penuh istilah khas yang relatable di telinga masyarakat, CEO (Menyala Queen) terasa seperti anthem baru untuk para 'CEO kehidupan' yaitu mereka yang pontang-panting menjalani hidup tetapi tetap tampil kuat dan percaya diri.

Bukan sekadar lagu untuk berjoget, CEO (Menyala Queen) juga membawa pesan tentang ketangguhan, kerja keras, dan pentingnya tetap bersinar di tengah tekanan hidup.

Toton Caribo sendiri memang dikenal sebagai salah satu figur penting dalam gelombang musik Timur Indonesia yang kini semakin mendapat tempat di industri musik nasional.

Karakter musiknya yang penuh energi, jujur, dan dekat dengan keseharian membuat karya-karyanya berhasil menjangkau pendengar lintas daerah hingga mancanegara.

Melalui CEO (Menyala Queen), Toton Caribo kembali menunjukkan identitas musiknya yang khas yaitu perpaduan antara humor, budaya populer, serta gaya bahasa sehari-hari menjadi karya yang terasa hidup dan mudah melekat di kepala pendengar.