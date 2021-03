Tottenham Hotspur Cuma Berjarak 3 Poin dari Zona Liga Champions

jpnn.com, BIRMINGHAM - Tottenham Hotspur mendekati zona Liga Champions di klasemen Premier League setelah menang 2-0 di markas Aston Villa, dalam laga tunda pekan ke-18 di Stadion Villa Park, Birmingham, Senin (22/3) dini hari WIB.

Gol-gol Carlos Vinicius dan Harry Kane membuat Tottenham kini naik ke posisi keenam klasemen dengan koleksi 48 poin, atau hanya terpaut tiga poin dari Chelsea yang menghuni anak tangga keempat, jatah terakhir ke Liga Champions.

Sedangkan Villa (41), yang sudah empat pertandingan beruntun tak merasakan kemenangan, tertahan di urutan ke-10.

Tim besutan Jose Mourinho yang tengah pekan kemarin secara memalukan tersingkir dari 16 besar Liga Europa, berusaha mengobati kekecewaan itu, tetapi peluang yang mereka ciptakan dalam situasi serangan balik berakhir dengan umpan silang Sergio Reguilon dihalau barisan pertahanan Villa.

4 - Tottenham have won four of their last five Premier League games (L1), as many as their previous 15 league matches beforehand (W4 D4 L7). Recovery. — OptaJoe (@OptaJoe) March 21, 2021