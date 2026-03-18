Touch & Tech, Jurus PNM Berdaya dengan Big Data & Mengangkat Ekonomi Perempuan Lewat Superapps

Rabu, 18 Maret 2026 – 03:56 WIB
Sekretaris Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Dodot Patria Ary memperlihatkan dasbor big data di Command Center PNM, Jakarta. Foto jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga keuangan non-bank PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus menggencarkan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat berekonomi lemah.

Melalui program bertitel Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), BUMN yang berfokus pada pembiayaan UMKM dan ultramikro itu mendorong jutaan perempuan kian berdaya dan memperkuat ekonom rumah tangga.

Data aktual pada waktu menjelang buka puasa Rabu lalu (11/3/2026) menunjukkan PNM telah memiliki 16.070.403 nasabah.

“Semua perempuan,” ujar Direktur Utama PNM Arief Mulyadi.

Syahdan, belasan juta nasabah yang memperoleh pinjaman tanpa agunan itu dibina melalui pengelompokan. Jumlahnya mencapai 951.783 kelompok.

Arief menyebut jumlah nasabah PNM yang saat ini mencapai 16 juta sama dengan sekitar 10 persen dari populasi perempuan di Indonesia. BUMN berslogan ‘Tumbuh, Peduli, Menginspirasi’ itu pun terus mendorong kalangan perempuan berdaya secara ekonomi.

“Ini adalah wujud kehadiran negara bagi keluarga-keluarga miskin,” katanya.

Kini total pegawai PNM mencapai 72.388 orang yang tersebar di 38 provinsi dan 473 kabupaten/kota. Perusahaan pelat merah yang eksis sejak Juni 1999 itu telah menyalurkan plafon pinjaman sebesar Rp 79,664 triliun, sedangkan asetnya mencapai Rp 57 triliun.

PNM menggandeng sejumlah perguruan tinggi ternama untuk mengukur efek program Mekaar bagi pada nasabahnya.

