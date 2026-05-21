Tour de Bintan Jadi Arena Berburu Poin Pembalap Indonesia Menuju Asian Games 2026

Kamis, 21 Mei 2026 – 22:11 WIB

jpnn.com - Pembalap sepeda Indonesia akan berburu poin penting menuju Asian Games 2026 melalui ajang Tour de Bintan 2026.

Kejuaraan yang sempat vakum sejak 2022 itu kini resmi masuk kalender Union Cycliste Internationale (UCI) kategori 1.2 point race, sehingga para pembalap profesional yang tampil berpeluang mengumpulkan poin ranking dunia.

Koordinator Utama Event Raja Azmizal Usman mengungkapkan masuknya Tour de Bintan ke kalender resmi UCI menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta.

Baca Juga: Tour de Entete 2025 Berakhir di Labuan Bajo

Ajang tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pembalap Indonesia untuk mengumpulkan poin demi membuka peluang tampil di Asian Games 2026.

Tak hanya wakil tuan rumah, sejumlah pembalap dari Singapura dan Malaysia juga dijadwalkan ambil bagian untuk meramaikan kejuaraan ini.

“Atlet yang ingin mencoba karena ada event internasional setelah Agustus bisa menjajal Tour de Bintan sebagai wadah latihan,” ujar Azmizal.

Tour de Bintan 2026 juga hadir dengan identitas visual baru sebagai bagian dari transformasi penyelenggaraan.

Chief Operating Officer Bintan Resorts Abdul Wahab mengatakan perubahan tersebut menjadi penanda dimulainya babak baru Tour de Bintan setelah beberapa tahun tidak digelar.