Tour de Entete 2025 Berakhir di Labuan Bajo

Minggu, 21 September 2025 – 20:27 WIB

jpnn.com - LABUAN BAJO - Tour de Entete 2025 finis di Labuan Bajo, Minggu (21/9).

Sebanyak 80 pembalap dari 13 negara puas menuntaskan lomba balap sepeda internasional yang menempuh jarak 1.500 kilometer selama sepuluh hari.

Tour de Entete 2025 dimulai pada 10 September, start di alun-alun kantor Gubernur NTT di Kupang.

Ada sepuluh etape yang ditempuh pembalap, yakni:

Kupang-Kefamenanu Kefamenanu-Atambua Atambua-Soe Tanarara-Waingapu Waingapu-Tambolaka Tambolaka-Waingapu Kota Ende Ende-Bajawa Bajawa-Ruteng Ruteng-Labuan Bajo

Etape 10 dilepas oleh Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu di halaman kantor bupati, disaksikan ribuan warga Ruteng.

Wabup Fabianus berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT yang sudah berkenan memilih Ruteng sebagai salah satu titik persinggahan Tour de Entete.

"Terima kasih kepada seluruh warga yang hadir dan memeriahkan Tour de Entete," katanya.

Pada etape terakhir itu para pembalap menjajal lintasan yang menantang dengan total jarak tempuh 136,6 km.