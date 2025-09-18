Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Tour de Entete 2025 Mendonasikan Rp 109 Juta Buat Korban Bencana Mauponggo

Kamis, 18 September 2025 – 21:29 WIB
Tour de Entete 2025 Mendonasikan Rp 109 Juta Buat Korban Bencana Mauponggo
Penyerahan bantuan dari pelaku Tour de Entete 2025 untuk korban bencana Mauponggo. Foto: source for JPNN

jpnn.com - ENDE - Etape 7 Tour de Entete 2025 yang melintasi Kota Ende didedikasikan untuk korban bencana Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

Hadiah bagi para pemenang ditambah sumbangan pribadi para pembalap, panitia, ofisial serta masyarakat, yang total berjumlah Rp 109.646.000 didonasikan kepada para korban.

Donasi itu diantar langsung oleh pembalap Prancis Maxime Marthin, pembalap Mesir Omar Walid Elbehiry perwakilan manajer Pontianak Wijaya Racing, Euggelizo Hosana Maranatha bersama Ketua Panitia Noldy Pellokia dan Manajer Event Jannes Eudes Wawa di Posko Penanggulangan Bencana Nagekeo di Kantor Camat Mauponggo, Kamis, 18/9 sore.

Omar Walid dan Maxime yang mewakili para pembalap mengaku prihatin dan terpanggil atas peristiwa kemanusiaan yang menimpa korban di Mauponggo, Nagekeo.

Bantuan diterima oleh Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada di Posko Kantor Camat Mauponggo.

Wabup mengatakan bahwa bencana banjir menelan sembilan korban jiwa, enam sudah ditemukan dan tiga masih hilang.

Sebanyak 19 orang luka-luka sedang dirawat di rumah sakit, serta 398 orang dari 84 KK mengungsi mandiri di rumah keluarga, tetapi makan minum dan kebutuhan lain dipasok dari posko.

Wabup tak menyangka para pembalap panitia serta penyelenggara event PT Jelajah Sport bisa hadir melihat langsung dan menyerahkan bantuan.

Hadiah bagi para pemenang Etape 7 Tour de Entete 2025 ditambah sumbangan pribadi para pembalap untuk korban bencana Mauponggo.

