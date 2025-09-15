Tour de Entete 2025: Para Pembalap Dimanja Panorama Alam

jpnn.com - SUMBA TIMUR - Para pembalap peserta Tour de Entete 2025 pasti menikmati panorama alam di etape 4 Tanah Rara-Waingapu, Minggu (14/9).

Mereka melewati punggung bukit dan lembah sabana Sumba Timur. Sejak star pukul 11.30 Wita di Tanah Rara, Desa Karipi, Kecamatan Matawai Lapawu, Kabupaten Sumba Timur, jalur selatan, para riders memacu sepeda mereka dengan kecepatan 30-40 kilometer/per jam walaupun di jalan menurun.

Etape ini disebut sebagai lintasan terindah dengan panorama deretan punggung bukit berwarna keemasan di musim panas dan lembah ngarai tempat gemuruh seribu kaki dengan ringkik kuda sandellwood-nya.

Baca Juga: Nusantara BYC Kian Mantap Menatap Ajang Balap Sepeda di Level Internasional

Namun, dengan kondisi jalan yang lebar sekitar 3 meter berada pada punggung bukit, para riders pun harus hati-hati untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pembalap Malaysia (Malaysia Pro Cycling) Ariff Danial Bin Noor Roseidi dengan nomor punggung 31 menjadi yang pertama memasuki finis dan disambut riuh para penonton.

Selain juara sprint atau kecepatan perorangan, tim juri juga mengumumkan juara umum (General Classification) pada 4 etape yang sudah dilewati dan yang berhak memakai jersy kuning adalah Kenny Cornelist Ernst Nijseen dari Belanda, juara koleksi point terbanyak (Point Classification) selama 4 etape dan berhak mendapatkan jersy hijau yakni Louis Buffin dari Prancis.

Baca Juga: Atlet Balap Sepeda Tim United Bike Raih Juara di Kejurnas MTB dan BMX 2024

Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali mengaku senang lantaran Tour de Entete berjalan lancar.

"Balap sepeda ini baru pertama di Sumba, tetapi langsung kelas internasional. Ini tidak sekadar rangkaian kegiatan tapi ajang promosi pariwisata Sumba Timur," katanya.