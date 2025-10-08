Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Tower 14 di IKN Terbakar, Bantuan Mengalir

Rabu, 08 Oktober 2025 – 15:52 WIB
Tower 14 di IKN Terbakar, Bantuan Mengalir
Tower 14 IKN terbakar. Foto: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

jpnn.com - NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalirkan bantuan berupa pakaian layak pakai kepada para pekerja korban kebakaran di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Site 1A Tower Nusa Indah, Senin (6/10).

Kebakaran Tower Nusa Indah atau Tower 14 IKN terjadi pada Rabu (1/10) pekan lalu sekitar pukul 17.05 WITA di salah satu kamar lantai 3.

Tower itu terdiri dari empat lantai, dengan total 56 kamar, dan dihuni sekitar 608 pekerja konstruksi.

Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih dua jam dan kemudian dilakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa api yang dapat menjalar.

"Kami tegaskan, tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Seluruh pekerja sudah didata, dalam keadaan baik, dan telah dipindahkan ke hunian lainnya. Kebakaran hanya terjadi di Tower 14 dan tidak menjalar ke bangunan lain," ujar Juru Bicara OIKN Troy Pantouw.

Seluruh pekerja yang terdampak telah dievakuasi dan dipindahkan sementara ke tower lain untuk memastikan keamanan serta kelancaran aktivitas mereka.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin, menyampaikan bahwa Otorita IKN berkomitmen untuk memberikan perhatian dan dukungan bagi pekerja yang terdampak, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun pendampingan psikologis.

"Otorita IKN memiliki tim yang secara khusus memantau kondisi rekan-rekan pekerja yang terdampak, baik dari sisi psikologis maupun sosial. Kami akan terus memberikan perhatian dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik," ujar Alimuddin.

Otorita IKN memiliki tim yang secara khusus memantau kondisi rekan-rekan pekerja yang terdampak.

TAGS   IKN  IKN terbakar  tower IKN  Ibu Kota Negara 
