Towing Express Garasi.id: Layanan Derek Kendaraan 24 Jam Siap Bantu Kapan Saja

jpnn.com, JAKARTA - Garasi.id tengah merayakan ulang tahunnya ke?8 menghadirkan promo spesial diskon hingga Rp 800.000 untuk berbagai layanan otomotif, mulai dari servis berkala, ganti oli, tune?up, servis mesin, spooring balancing, perawatan AC, hingga layanan home service.

Promo ini berlaku di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mulai 15 Agustus hingga 15 September 2025, dan dapat digunakan maksimal dua kali transaksi per akun.

Peringatan delapan tahun ini menjadi lebih dari sekadar perayaan. Hal ini merupakan penanda perjalanan transformasi Garasi.id sebagai platform otomotif digital yang terus mengedepankan inovasi.

Selama delapan tahun terakhir, Garasi.id telah berkomitmen meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menghadirkan layanan otomotif yang mudah, transparan, dan terintegrasi secara digital, demi menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam setiap aspek kepemilikan kendaraan.

Salah satu wujud inovasi nyata terbaru adalah peluncuran Towing Express, layanan derek kendaraan 24 jam non-setop, termasuk akhir pekan dan hari libur.

Dengan rata-rata lebih dari 3,56 juta kendaraan melintasi jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group setiap harinya , risiko terjadinya insiden teknis seperti mogok, ban bocor, atau kendaraan yang tiba-tiba tidak bisa dijalankan menjadi sangat tinggi.

Terlebih lagi, kapasitas armada derek resmi yang tersedia di jalur tol bersifat terbatas dan biasanya terfokus pada titik-titik tertentu seperti rest area atau gerbang tol utama.

Situasi ini semakin kompleks saat terjadi lonjakan arus kendaraan, seperti saat liburan panjang, di mana jutaan mobil bergerak serentak dalam waktu singkat, membuat kecepatan penanganan menjadi faktor yang sangat krusial.