Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Towing Express Garasi.id: Layanan Derek Kendaraan 24 Jam Siap Bantu Kapan Saja

Senin, 08 September 2025 – 18:48 WIB
Towing Express Garasi.id: Layanan Derek Kendaraan 24 Jam Siap Bantu Kapan Saja - JPNN.COM
Kendaraan roda dua saat diangkut memakai mobil derek. Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Garasi.id tengah merayakan ulang tahunnya ke?8 menghadirkan promo spesial diskon hingga Rp 800.000 untuk berbagai layanan otomotif, mulai dari servis berkala, ganti oli, tune?up, servis mesin, spooring balancing, perawatan AC, hingga layanan home service.

Promo ini berlaku di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mulai 15 Agustus hingga 15 September 2025, dan dapat digunakan maksimal dua kali transaksi per akun.

Peringatan delapan tahun ini menjadi lebih dari sekadar perayaan. Hal ini merupakan penanda perjalanan transformasi Garasi.id sebagai platform otomotif digital yang terus mengedepankan inovasi.

Baca Juga:

Selama delapan tahun terakhir, Garasi.id telah berkomitmen meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menghadirkan layanan otomotif yang mudah, transparan, dan terintegrasi secara digital, demi menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam setiap aspek kepemilikan kendaraan.

Salah satu wujud inovasi nyata terbaru adalah peluncuran Towing Express, layanan derek kendaraan 24 jam non-setop, termasuk akhir pekan dan hari libur.

Dengan rata-rata lebih dari 3,56 juta kendaraan melintasi jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group setiap harinya , risiko terjadinya insiden teknis seperti mogok, ban bocor, atau kendaraan yang tiba-tiba tidak bisa dijalankan menjadi sangat tinggi.

Baca Juga:

Terlebih lagi, kapasitas armada derek resmi yang tersedia di jalur tol bersifat terbatas dan biasanya terfokus pada titik-titik tertentu seperti rest area atau gerbang tol utama.

Situasi ini semakin kompleks saat terjadi lonjakan arus kendaraan, seperti saat liburan panjang, di mana jutaan mobil bergerak serentak dalam waktu singkat, membuat kecepatan penanganan menjadi faktor yang sangat krusial.

Garasi.id tengah merayakan ulang tahunnya ke?8 menghadirkan promo spesial diskon hingga Rp 800.000 untuk berbagai layanan otomotif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pengiriman Barang  kendaraan  otomotif  garasi 
BERITA PENGIRIMAN BARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp