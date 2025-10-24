Toyota Bakal Rilis 3 Mobil Baru di GJAW 2025, Ada Model Hybrid Produksi Lokal

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Toyota Astra Motor (TAM) memastikan akan merilis tiga mobil baru pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang pada 21-30 November 2025.

Adapun ketiga mobil baru itu, yaitu dua model listrik (BEV) dan satu model Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Head of Public Relation PT Toyota-Astra Motor (TAM) Philardi Sobari pada konferensi pers GJAW 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (23/10).

“Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya, di GJAW 2025 kami akan meluncurkan dua BEV yang sebelumnya kami pernah review, kami akan mulai jual di GJAW, dan yang kedua, world premier, HEV yang paling ditunggu-tunggu,” ujar Philardi.

Dia menyebut peluncuran model HEV ini akan menjadi salah satu kejutan besar pabrikan raksasa otomotif Jepang tersebut.

Sebab, kata dia, kehadiran model itu sekaligus menjadi peluncuran perdana dunia (world premiere). Kendaraan hybrid terbaru ini juga spesial, mengingat model tersebut sepenuhnya dikembangkan di Indonesia.

“Kami juga akan menampilkan salah satu kendaraan HEV yang diproduksi lokal, dan dikembangkan secara lokal. Jadi, ini adalah produk Indonesia, dari Indonesia untuk masyarakat Indonesia, tentunya juga yang paling dinantikan,” kata Philardi.

Toyota belum secara resmi mengungkap apa model HEV terbaru hasil produksi lokal Indonesia tersebut.