Toyota Camry Terbaru Hadir Lebih Sporty, Cek Harga di Sini

Rabu, 08 Oktober 2025 – 00:19 WIB
Toyota Camry Terbaru Hadir Lebih Sporty, Cek Harga di Sini - JPNN.COM
PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan Camry 2.5 V AT terbaru pada Selasa (7/10). Foto: Toyota

jpnn.com, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan Camry 2.5 V AT terbaru pada Selasa (7/10).

Mobil tersebut mendapatkan sejumlah peningkatan mulai dari eksterior dan interior yang lebih modern.

“Kami meng-upgrade desain dan fitur-fitur Camry 2.5 V AT untuk meningkatkan image dan prestige-nya,” kata Marketing Director PT TAM, Jap Ernando Demily dalam siaran persnya, Selasa.

Toyota Camry 2.5 V AT hadir dengan desain baru yang menampilkan Hammer Head Design di bagian depan.

Penambahan overhang depan dan belakang serta bentuk bumper lebih besar dengan lubang udara trapezoidal memberikan tampilan kokoh dan aerodinamis.

Lampu depan LED dengan sorotan tajam serta lampu belakang LED terbaru menghadirkan tampilan modern.

Dengan pembaruan itu meningkatkan visibilitas berkendara.

Desain bumper belakang dan lower diffuser juga berfungsi untuk mengoptimalkan aliran udara.

