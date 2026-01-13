Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Toyota di Pelalawan Tabrak Pembatas, Terjun ke Kanal, Tenggelam, 2 Orang Terjebak

Selasa, 13 Januari 2026 – 07:39 WIB
Tampak mobil yang digunakan dua korban di kanal Koridor RAPP. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PELALAWAN - Kecelakaan tunggal yang merenggut korban jiwa terjadi di Jalan Koridor PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Senin (12/1).

Sebuah mobil minibus Toyota Rush terjun ke dalam kanal di Kilometer 10, Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Insiden tersebut menewaskan dua orang di lokasi kejadian.

Toyota Rush berwarna silver dengan nomor polisi BM 1466 CM diketahui dikemudikan oleh BAF (34) dengan satu penumpang, TEY (44).

Keduanya dinyatakan meninggal dunia setelah kendaraan yang mereka tumpangi tenggelam di dalam kanal.

BAF merupakan karyawan swasta yang berdomisili di Dusun Sukamaju, Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung. Sementara itu, TEY diketahui bekerja di salah satu BUMD dan berdomisili di Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kedua korban diketahui memiliki hubungan rekan kerja.

Kasatlantas Polres Pelalawan AKP Tatit Rizkiyan Hanafi mengatakan kecelakaan bermula saat kendaraan melaju dari arah Pangkalan Kerinci menuju Langgam melalui Jalan Koridor RAPP yang kondisi jalannya masih berupa tanah dan batu.

“Setibanya di KM 10, mobil diduga melaju dengan kecepatan tinggi sehingga pengemudi kehilangan kendali,” kata Tatit Selasa (13/1).

Toyota yang membawa 2 orang tenggelam di kanal yang ada di Jalan Koridor PT RAPP Pelalawan.

TAGS   Pelalawan  Toyota  Toyota Rush  kecelakaan  RAPP  Riau Andalan Pulp and Paper 
