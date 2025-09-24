Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Toyota Gazoo Racing Indonesia Menorehkan Sejarah di GT4 Japan Cup 2025

Rabu, 24 September 2025 – 06:00 WIB
Toyota Gazoo Racing Indonesia Menorehkan Sejarah di GT4 Japan Cup 2025 - JPNN.COM
Aksi pembalap Toyota Gazoo Racing Indonesia di GT4 Japan Cup 2025. Foto: tgri

jpnn.com, JAKARTA - Tahun 2025 menandai musim kedua bagi Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) dalam keikutsertaannya di ajang balap touring GT4 Japan Cup.

TGRI berhasil mencatat sejarah baru di ajang balap internasional tersebut, setelah berhasil menjuarai GT4 Japan Cup 2025.

Pembalap Indonesia, Haridarma Manoppo bersama rekan setimnya asal Jepang, Seita Nonaka tampil dominan dengan hampir menyapu bersih podium pertama dalam delapan balapan yang digelar Juni hingga September.

Baca Juga:

“Ini sangat luar biasa dan ini menjadi jenjang karier tertinggi sepanjang karier saya balapan. Apalagi tahun ini ramai dengan pembalap yang hebat-hebat, pencapaian ini sangat luar biasa untuk saya,” kata Haridarma dalam keterangannya, Rabu (24/9).

Pembalap yang akrab disapa Hari itu juga menjelaskan kontribusi nyata rekan setimnya, Seita.

"Masing-masing sirkuit itu kan memiliki trik untuk bagaimana menanganinya. Seperti kalau racing line, itu tidak selalu Out in Out di mana pada saat membelok harus rapat ke clipping point terus mengambil jalur yang di luar."

Baca Juga:

"Namun, tidak semua sirkuit seperti itu, karena ada karakternya yang camber-nya negatif dan itu racing line akan berbeda. Hal itu yang diinformasikan oleh Seita Nonaka untuk bagaimana menghadapinya," lanjut Hari.

Prestasi itu menjadi puncak perjalanan TGRI sejak memulai debut di GT World Challenge Asia 2023, ketika mereka meraih posisi peringkat kedua klasemen akhir dengan 143 poin.

Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) berhasil mencatat sejarah baru di ajang balap internasional tersebut, setelah berhasil menjuarai GT4 Japan Cup 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Toyota Gazoo Racing Indonesia  GT4 Japan Cup  Balap touring  Haridarma Manoppo  Toyota 
BERITA TOYOTA GAZOO RACING INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp