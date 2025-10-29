Toyota Pamer Land Cruiser FJ di JMS 2025, Dirilis Tahun Depan

Rabu, 29 Oktober 2025 – 17:38 WIB

jpnn.com, TOKYO - Toyota Motor Corporation menampilkan berbagai inovasi di ajang Japan Mobility Show (JMS) 2025 di Tokyo Big Sight Jepang, Rabu (29/10).

Adapun inovasi yang dihadirkan seperti future technology, mobility products, dan services inline untuk mencapai visi Mobility for All dan Carbon Neutrality.

Toyota juga menampilan Land Cruiser FJ yang akan segera diluncurkan pada pertengahan 2026.

“Kami berkomitmen menyediakan solusi mobilitas yang sesuai. Toyota menghadirkan pilihan mobilitas yang inovatif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan,” ujar President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Ueda.

Salah satu sorotan utama adalah Land Cruiser FJ yang menghadirkan Freedom & Joy bagi pengguna tanpa meninggalkan karakter, keandalan, daya tahan, serta performa off-road yang mendukung gaya hidup mereka yang unik dan berbeda.

Toyota juga menunjukkan arah baru bagi Century yang diposisikan sebagai brand ultra premium.

Posisi brand ini akan lebih tinggi dibandingkan Lexus, walaupun sebenarnya posisi Lexus sendiri sudah di puncak piramida produk Toyota.

Sosok baru Century akan menegaskan kembali positioning-nya di segmen kelas atas sebagai “Top of The Top, One of One”.