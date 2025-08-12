Toyota Recall Sejumlah Model yang Dipasarkan di Indonesia, Ada Yaris & Corolla

jpnn.com, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menggelar recall atau pemanggilan kembali sejumlah model yang dipasarkan di Indonesia untuk dilakukan pengecekan airbag infalator yang bermasalah.

Ada enam model yang mengalami masalah seperti Alphard, NAV1, Camry, Corolla, Vios, dan Yaris tahun produksi 2001–2016.

Diketahui, Toyota melakukan recall itu sejak 2015 silam. Langkah itu dilakukan demi keamanan berkendara saat berada di jalan.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap semua produk yang dipasarkan, termasuk tahun produksi lama.

"Mengingat ada kemungkinan bahaya jika dibiarkan, kami mengajak para pemilik Alphard, NAV1, Camry, Corolla, Vios, dan Yaris tahun produksi 2001–2016 yang belum melakukan inspeksi airbag inflator, supaya datang ke bengkel resmi Toyota di seluruh Indonesia," kata Henry Tanoto dalam siaran persnya, Selasa (12/8).

Toyota akan memeriksa dan mengganti airbag inflator untuk memastikan komponen ini sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan.

Kampanye recall ini merupakan tindak lanjut dari adanya informasi kejadian pengembangan airbag di area penumpang depan yang disertai serpihan logam di beberapa negara.

Oleh karena itu, Toyota ingin memastikan bahwa potensi tersebut tidak akan terjadi pada kendaraan yang telah dipasarkan di Indonesia.