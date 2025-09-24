Close Banner Apps JPNN.com
TP PKK Sumsel Berdayakan Ibu-Ibu Talang Jambe dalam Gerakan Mandiri Pangan

Rabu, 24 September 2025 – 10:02 WIB
Sumatra Selatan konsisten memberdayakan perempuan lewat program kemandirian pangan yang digalakkan Tim Penggerak (TP) PKK Sumsel dan Kota Palembang. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Sumatra Selatan konsisten memberdayakan perempuan lewat program kemandirian pangan yang digalakkan Tim Penggerak (TP) PKK Sumsel dan Kota Palembang.

Mereka mendorong kaum ibu menjadi motor penggerak ketahanan pangan rumah tangga.

Kegiatan panen bersama di Kelurahan Talang Jambe, Jumat (19/9/2025), menjadi momentum penting. 

Ketua TP PKK Sumsel, Hj Febrita Lustia Herman Deru, bersama Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, turun langsung ke lapangan untuk memanen hasil pertanian bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) Mulia Sejahtera Bersama dan Dasawisma.

Dalam suasana penuh keakraban, para ibu-ibu tampak bersemangat. Cabai, bawang, serta sayuran lain yang ditanam di lahan terbatas berhasil dipanen dengan hasil yang melimpah.

Feby Deru menilai pencapaian ini membuktikan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam menjaga ketersediaan pangan keluarga. 

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras ibu-ibu di Talang Jambe. Panen ini adalah simbol nyata perempuan bisa menjadi garda terdepan dalam kemandirian pangan,” ujarnya.

Feby menambahkan gerakan ini bukan hanya tentang bercocok tanam, melainkan juga tentang meningkatkan rasa percaya diri perempuan untuk mandiri.

TAGS   Sumsel  Perempuan  pangan  PKK  Feby Deru  Ibu 
