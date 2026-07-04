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JPNN.com - Nasional - Humaniora

TPA Pakusari Jember Terbakar, Api Nyaris Merembet ke Permukiman Warga

Sabtu, 04 Juli 2026 – 23:49 WIB
TPA Pakusari Jember Terbakar, Api Nyaris Merembet ke Permukiman Warga - JPNN.COM
Kebakaran yang terjadi di TPA Pakusari pada Sabtu (4/7/2026). ANTARA/Zumrotun Solichah

jpnn.com, JEMBER - Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terbakar hebat pada Sabtu (4/7/2026).

Insiden tersebut diduga kuat dipicu oleh puntung rokok yang dibuang dalam kondisi belum mati sempurna

"Telah terjadi kebakaran lahan di area pembuangan sampah TPA Pakusari," kata Petugas TPA Pakusari Mohammad Holik.

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Menurutnya, petugas yang ada langsung bergerak cepat untuk memadamkan kobaran api di lahan TPA tersebut, karena ada pemukiman warga yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran lahan pengolahan sampah tersebut.

"Kami juga menghubungi pihak Damkar agar bisa membantu pemadaman api yang terus meluas akibat angin kencang dan musim kemarau," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengatakan pihaknya telah menerima laporan terbakarnya TPA Pakusari.

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"Kebakaran lahan TPA Pakusari diperkirakan sekitar 500 meter persegi," katanya.

Ia menjelaskan api penyebab kebakaran diduga karena puntung rokok yang belum mati sempurna dan dipicu angin kencang di sekitar lokasi selama musim kemarau.

Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terbakar hebat pada Sabtu (4/7/2026).

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TAGS   TPA Pakusari Jember terbakar  TPA Pakusari Jember  TPA terbakar  Jember 

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