TPA Sarimukti Libur Saat Lebaran, Pemkot Bandung Siapkan Skema Darurat Atasi Persoalan Sampah

jpnn.com, BANDUNG - Kota Bandung berpotensi mengalami penumpukan sampah. Pasalnya, petugas pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Sarimukti akan libur saat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pun memastikan sudah membuat beberapa skema penanganan sampah untuk dua hari ke depan.

Adapun Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus segera menangani sampah selama periode libur Lebaran. Pasalnya, TPPAS Sarimukti dipastikan libur selama satu hari.

Sampai saat ini volume sampah mengalami peningkatan dari biasanya, dan untuk pengangkutan sampah dari TPS akan dilakukan mulai malam ini.

"Secara keseluruhan, volume sampah meningkat hingga 20 persen. Saat ini dan nanti malam, kami melakukan pengosongan Tempat Penampungan Sementara (TPS)," kata Farhan ditemui di Kebun Binatang Bandung, Jumat (20/3/2026).

"Oleh karena itu, masyarakat akan melihat banyak TPS yang tampak penuh. Namun, sebenarnya sedang dalam proses pembersihan dan pengangkutan," lanjutnya.

Pemkot Bandung sendiri memiliki penanganan sampah dari hulu dengan dua teknologi.

Namun tetap ada beberapa yang nantinya harus dibuang ke TPPAS Sarimukti. Artinya, belum bisa sepenuhnya selesai dari hulu.