TPFx Raih Penghargaan Broker Tertinggi dari JFx dan KBI

jpnn.com - JAKARTA - PT TPFx meraih penghargaan Broker dengan Volume Transaksi Tertinggi di Jakarta Futures Exchange (JFx) dan sebagai Pialang dengan Transaksi Bilateral dan Transaksi Gabungan Tertinggi di Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

TPFx adalah perusahaan pialang berjangka yang terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti.

Penghargaan itu merupakan yang kedua berturut-turut buat TPFx dan yang terbaru untuk 2024 diterima pada 26 September 2025, diserahkan langsung oleh pihak JFx serta KBI kepada manajemen TPFx.

Momentum itu seperti menjadi pengakuan atas kinerja TPFx yang terus bertumbuh dan konsisten menjaga standar layanan.

“Pencapaian ini merupakan bukti nyata bahwa TPFx bersungguh-sungguh dalam menjaga kepercayaan para nasabah untuk bertransaksi," kata Direktur Utama TPFx Rizal Hutasoit.

"Penghargaan ini juga menjadi dorongan energi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta tumbuh lebih baik lagi sejalan dengan perkembangan industri perdagangan berjangka di Indonesia," imbuhnya.

Sebagai pialang berjangka resmi yang berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia, TPFx berkomitmen untuk menghadirkan inovasi, edukasi, serta layanan terbaik untuk nasabah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran Aplikasi Mobile Trading TPFx dalam waktu dekat, yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih aman, nyaman, dan penuh percaya diri.