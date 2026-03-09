Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

TPG untuk Guru Lulusan PPG 2025 Mulai Cair, Alhamdulillah

Senin, 09 Maret 2026 – 18:08 WIB
TPG untuk Guru Lulusan PPG 2025 Mulai Cair, Alhamdulillah - JPNN.COM
Guru Pendidikan Agama. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru pendidikan agama di sekolah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2025, mulai cair secara bertahap.

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Amien Suyitno mengatakan, pencairan TPG sesuai dengan arahan menteri agama.

“Sesuai arahan Menag, pencairan TPG Pendidikan Agama menjadi perhatian kami. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan guru adalah prioritas pembangunan nasional,” ujar Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno di Jakarta, Senin (9/3).

Baca Juga:

Suyitno menjelaskan guru adalah garda terdepan dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa.

Karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan kesejahteraan guru terpenuhi dengan baik.

Maka, kata dia, pencairan tunjangan profesi ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan profesionalitas para guru.

Baca Juga:

Menurutnya, Kemenag terus melakukan penyempurnaan sistem penyaluran tunjangan profesi agar lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Dijelaskan, pencairan TPG Pendidikan Agama pada sekolah dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.

Tunjangan Profesi Guru atau TPG bagi guru lulusan PPG 2025 sudah mulai cair secara bertahap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TPG  tunjangan profesi guru  PPG  Kemenag  Guru PAI 
BERITA TPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp