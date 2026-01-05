TPK Kendari Pastikan Operasional Normal Meski Ada Aksi Demo di Akses Terminal

jpnn.com, KENDARI - Kendari– Terminal Petikemas Kendari (TPK Kendari) memastikan kegiatan operasional di dalam terminal tetap berjalan normal, meskipun terdapat aksi mogok dari sebagian sopir truk di area menuju TPK Kendari.

Aktivitas bongkar muat kapal, pelayanan petikemas, serta kegiatan operasional di dalam area terminal hingga saat ini tetap berlangsung sesuai rencana dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran layanan kepada pengguna jasa.

Terkait kondisi akses jalan, TPK melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Kendari.

Kedua pihak menegaskan komitmen bersama untuk percepatan peningkatan dan perbaikan akses jalan menuju TPK Kendari.

Sebagai tindak lanjut, sejak kemarin TPK Kendari telah melakukan perbaikan sementara akses jalan dengan penimbunan material pasir dan batu (sirtu).

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan risiko kecelakaan lalu lintas, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, sembari menunggu pelaksanaan perbaikan lanjutan secara menyeluruh oleh Pemerintah Kota Kendari.

Terminal Head TPK Kendari, Herryanto, menyampaikan seluruh kegiatan operasional di dalam terminal tetap berjalan sesuai prosedur.

“Kegiatan demonstasi tidak menganggu aktivitas di terminal. Kami pastikan operasional bongkar muat dan pelayanan petikemas di dalam Terminal Petikemas Kendari tetap berjalan normal,” ujar Herryanto.