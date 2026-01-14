Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

TPK Ternate Catat Pertumbuhan Positif Arus Peti Kemas Sepanjang 2025, Ini Datanya

Rabu, 14 Januari 2026 – 12:55 WIB
TPK Ternate Catat Pertumbuhan Positif Arus Peti Kemas Sepanjang 2025, Ini Datanya
Terminal Peti Kemas Ternate mencatatkan pertumbuhan positif arus peti kemas sepanjang 2025. Foto: Dokumentasi Pelindo

jpnn.com, TERNATE - Terminal Peti Kemas (TPK) Ternate mencatatkan kinerja positif pada arus peti kemas sepanjang 2025.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024, seiring dengan implementasi transformasi operasional yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi layanan kepelabuhanan.

Terminal Head TPK Ternate, Anwar Pae menyampaikan arus peti kemas tercatat sejumlah 56.666 box atau setara dengan 63.923 TEUs pada 2025.

Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 53.439 box atau 59.095 TEUs.

“Sepanjang tahun 2025 kami telah mencatatkan pertumbuhan arus peti kemas sekitar 6 persen jika dibanding dengan tahun 2024. Capaian ini menjadi indikator positif atas efektivitas transformasi operasional serta meningkatnya kepercayaan pengguna jasa,” ujar Anwar dalam keterangannya, Rabu (14/1).

Lebih lanjut Anwar menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program transformasi operasional sepanjang 2025.

Salah satunya melalui penerapan basic Container Terminal Operation (CTO) serta penerapan pola operasi berbasis planning and control.

“Implementasi ini berdampak langsung pada peningkatan kinerja operasional, yang ditandai dengan kenaikan Box Ship Hour (BSH) serta penurunan port stay kapal. Dengan demikian, waktu sandar kapal menjadi lebih singkat dan efisien,” tambahnya.



