TPL Raih Piagam Penghargaan Industri Hijau 2025 dari Kemenperin

jpnn.com, JAKARTA - PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menerima Piagam Penghargaan Industri Hijau 2025 dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Penghargaan ini diserahkan dalam acara 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC).

Dalam ajang bergengsi tersebut, TPL masuk sebagai salah satu dari sepuluh industri teratas di Indonesia untuk Kategori Transformasi Industri Hijau.

Piagam penghargaan diterima langsung oleh Liharman Sirait, Technical Department Head TPL sebagai manajemen perusahaan.

AIGIS merupakan forum tahunan yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat transformasi menuju industri hijau di Indonesia.

Ajang tersebut memberikan apresiasi bagi industri yang dinilai konsisten menjalankan praktik ramah lingkungan, efisiensi energi, serta inovasi berkelanjutan.

Menurut Kementerian Perindustrian, penghargaan ini diberikan kepada industri yang menunjukkan kinerja nyata dalam transformasi hijau.

“Transformasi industri hijau bukan hanya sebuah tren, tetapi kebutuhan mendesak bagi masa depan Indonesia. Kami mengapresiasi perusahaan seperti TPL yang mampu menunjukkan komitmen nyata dalam efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Prestasi ini kami harap menjadi inspirasi bagi industri lain,” ujar perwakilan Kemenperin dalam sambutannya.