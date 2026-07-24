Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional

TPNPB-OPM Bunuh Warga Sipil di Yahukimo, Ini Reaksi Kementerian HAM

Jumat, 24 Juli 2026 – 08:45 WIB
TPNPB-OPM Bunuh Warga Sipil di Yahukimo, Ini Reaksi Kementerian HAM - JPNN.COM
Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia di Kuningan, Jakarta Selatan. (ANTARA/Fath Putra Mulya)

jpnn.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam dugaan pembunuhan warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kecaman itu merespons aksi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang mengeklaim telah menewaskan tiga warga yang dituduh sebagai agen intelijen militer Indonesia.

KemenHAM mendorong seluruh pihak menahan diri untuk mencegah bertambahnya korban di tengah eskalasi konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Juru Bicara KemenHAM Thomas Harming Suwarta dalam keterangan di Jakarta, Kamis (23/7/2026), mengatakan dugaan peristiwa itu mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan aksi penembakan terhadap warga sipil tersebut.

"KemenHAM RI mengecam aksi penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo sebagaimana video yang beredar luas. Tidak boleh ada pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil tak berdosa. Di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di Papua belakangan ini, KemenHAM RI mendorong agar semua pihak menahan diri," kata Thomas.

Dia menegaskan perlindungan hak untuk hidup merupakan prinsip mendasar hak asasi manusia yang harus dihormati seluruh pihak tanpa terkecuali, termasuk dalam situasi konflik.

Baca Juga:

KemenHAM berkoordinasi melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Papua Barat yang memiliki wilayah kerja di Papua Pegunungan untuk menghimpun informasi mengenai peristiwa tersebut.

Menurut Thomas, langkah itu dilakukan guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan sekaligus memastikan seluruh pihak mengedepankan upaya deeskalasi agar tidak terjadi tambahan korban sipil.

Kementerian HAM mengecam dugaan pembunuhan warga sipil oleh kelompok yang mengaku TPNPB-OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TPNPB-OPM  bunuh warga sipil  Yahukimo  pembunuhan  kementerian HAM 
BERITA TPNPB-OPM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp