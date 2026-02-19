Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulsel

TPP ASN Dipotong Mulai 2026, Pengin Tahu Alasannya? Begini

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:48 WIB
TPP ASN Dipotong Mulai 2026, Pengin Tahu Alasannya? Begini - JPNN.COM
Jumlah ASN PNS dan PPPK di lingkup Pemprov Bali yang pensiun pada 2025-2026 lumayan banyak. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MAKASSAR – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan mengalami pemotongan mulai 2026.

Pemprov Sulsel menggunakan istilah “penyesuaian” TPP ASN, bukan pemotongan.

Penyesuaian TPP ASN disebut sebagai upaya penguatan kebijakan fiskal daerah dan penataan struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel Erwin Sodding menjelaskan penyesuaian tersebut untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional, yakni pemerintah pusat memberikan Mandatory Spending (belanja wajib) maksimal 30 persen dari total belanja APBD pada tahun 2027.

“Dampaknya, pertama, belanja pegawai memang sudah terlalu besar. Sementara kita dikejar target tahun 2027 bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen,” ujar Erwin di Makassar, Kamis (19/2).

Dia menambahkan kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika fiskal nasional, khususnya terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

Baca Juga:

Menurut Erwin, Pemprov Sulsel harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hak-hak dasar ASN tetap terlindungi.

Pemda ini memotong Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP ASN mulai 2026. Silakan disimak alasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TPP  ASN  TPP ASN  Sulsel  Tambahan Penghasilan Pegawai 
BERITA TPP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp