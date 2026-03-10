TPP PNS dan PPPK Bakal Naik, tetapi Ada Syaratnya

jpnn.com - TERNATE - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda berjanji akan menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN PNS dan PPPK.

Janji menaikkan TPP PNS dan PPPK akan diwujudkan jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Malut bisa tercapai.

Gubernur Sherly juga menginstruksikan agar para PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berani melaporkan jika ada pemotongan TPP.

"Laporkan, koordinasi kepada pimpinan OPD jika ada pemotongan pada level staf,” ucap Gubernur Sherly seusai memimpin apel pagi bagi ASN di Kantor Gubernur Malut, Senin (9/3).

Dia menginstruksikan seluruh OPD untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk keperluan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan TPP ASN.

Apel pagi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sherly Laos menjadi rutinitas yang wajib diikuti oleh para ASN sebagai sarana penegakan kedisiplinan dan penggalangan semangat bagi para pegawai pemerintah daerah.

Di hadapan jajaran pejabat struktural dan ratusan ASN lingkup Pemprov Malut, Gubernur secara khusus mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada ASN PNS dan PPPK yang beragama Islam.

Dia berharap Ramadan menjadi momentum refleksi diri untuk senantiasa menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewenangan.