Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Maluku Utara

TPP PNS dan PPPK Bakal Naik, tetapi Ada Syaratnya

Selasa, 10 Maret 2026 – 08:54 WIB
TPP PNS dan PPPK Bakal Naik, tetapi Ada Syaratnya - JPNN.COM
Gubernur Malut Sherly Tjoanda saat memimpin apel pagi bagi ASN di Kantor Gubernur Malut, Senin (9/3/2026). Foto: Antara/HO- Humas Pemprov Malut/Abdul Fatah

jpnn.com - TERNATE - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda berjanji akan menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN PNS dan PPPK.

Janji menaikkan TPP PNS dan PPPK akan diwujudkan jika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Malut bisa tercapai.

Gubernur Sherly juga menginstruksikan agar para PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berani melaporkan jika ada pemotongan TPP.

Baca Juga:

"Laporkan, koordinasi kepada pimpinan OPD jika ada pemotongan pada level staf,” ucap Gubernur Sherly seusai memimpin apel pagi bagi ASN di Kantor Gubernur Malut, Senin (9/3).

Dia menginstruksikan seluruh OPD untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk keperluan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan TPP ASN.

Apel pagi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sherly Laos menjadi rutinitas yang wajib diikuti oleh para ASN sebagai sarana penegakan kedisiplinan dan penggalangan semangat bagi para pegawai pemerintah daerah.

Baca Juga:

Di hadapan jajaran pejabat struktural dan ratusan ASN lingkup Pemprov Malut, Gubernur secara khusus mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada ASN PNS dan PPPK yang beragama Islam.

Dia berharap Ramadan menjadi momentum refleksi diri untuk senantiasa menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

Gubernur menjanjikan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP bagi ASN PNS dan PPPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PNS  TPP  Tambahan Penghasilan Pegawai  Sherly Tjoanda 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp