JPNN.com - Nasional - Humaniora

TPST Bantargebang Ditutup Seusai Longsor, DLH DKI: RDF di Rorotan Segera Beroperasi

Senin, 09 Maret 2026 – 10:36 WIB
TPST Bantargebang Ditutup Seusai Longsor, DLH DKI: RDF di Rorotan Segera Beroperasi - JPNN.COM
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan pihaknya menutup sementara TPST Bantargebang. ilustrasi. Foto dok SIG

jpnn.com, BEKASI TIMUR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan peninjauan seusai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang mengalami insiden longsor di area Zona 4 pada Minggu (8/3) kemarin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan pihaknya menutup sementara TPST Bantargebang.

Menurut dia penutupan itu akan berlangsung hingga proses evakuasi korban selesai dilakukan.

"Saat ini Zona 4 kami tutup total untuk proses evakuasi. Rata-rata sampah yang masuk itu 7.300 sampai 7.500 ton per hari dengan sekitar 1.200 rit truk," kata Asep saat meninjau titik longsor di Bekasi, Senin.

Pihaknya sedang berupaya untuk mencari titik buang pada zona lain agar tidak terjadi penumpukan sampah di Jakarta.

Sementara operasional pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel'atau RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara, terus diupayakan.

"Kami berharap fasilitas RDF di Rorotan bisa segera beroperasi hari ini untuk sedikit mengurangi beban, meskipun kapasitasnya belum maksimal," ujarnya.

DLH DKI Jakarta juga merespons cepat insiden dengan segera mengaktifkan operasi tanggap darurat menyusul peristiwa longsor yang terjadi di area TPST Bantargebang.

TAGS   TPST Bantargebang  RDF  dlh dki jakarta  Longsor 
