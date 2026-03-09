TPST Bantargebang Longsor, Korban Tewas Bertambah, Berikut Identitasnya

jpnn.com, JAKARTA - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi longsor.

Jumlah korban tewas akibat longsor bertambah menjadi empat orang.

"Korban atas nama Irwan Suprihatin ditemukan di dalam truk dengan kondisi meninggal dunia," kata Humas Kantor SAR Jakarta Ramli Prasetyo, Minggu.

Baca Juga: Tiga Orang Meninggal Tertimbun Longsoran Gunung Sampah di TPST Bantargebang

Selain mengevakuasi korban yang telah meninggal, pihaknya juga berhasil menemukan korban selamat, yaitu atas nama Setiabudi dan Johan.

"Kami sedang melakukan pendataan dan masih banyak kendaraan truk sampah dan warung yang tertimbun di lokasi area tersebut," katanya.

Polda Metro Jaya menduga masih ada sejumlah korban yang ikut tertimbun dalam peristiwa longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu.

"Diduga masih terdapat korban lain yang belum ditemukan serta beberapa truk sampah yang turut tertimbun material longsor," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Minggu.

Polda Metro Jaya telah melakukan penanganan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di TPST DKI Zona 4C, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.